النائب محمد تيسير مطر عضو تنسيقية شباب الأحزاب يهنئ الأمهات المثاليات

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القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين عام حزب إرادة جيل، الأمهات المثاليات الفائزات هذا العام بلقب الأم المثالية.

وأكد النائب محمد تيسر مطر، أن التهنئة للأمهات الفائزات تمثل رسالة محبة وتقدير وعرفان لكل أم مصرية وأن تقدير الأمهات يجب أن يكون تقديرا مستمرا ودائما لأن عطاء الأم هو عطاء مستمر ودائم.

وقال إنه ينتهز هذه المناسبة لكى يهنئ السيدة الفاضلة والدته التى لها فضل كبير بعد الله سبحانه وتعالى فيما وصل إليه وآيضا والده تيسير مطر، مضيفا: كل عيد أم ومصر بخير، مشيرا إلى أنه يهنئ أمهات الشهداء من الجيش والشرطة وأفراد الجيش الطبى بمناسبة عيد الأم.