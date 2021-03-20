شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الشوباشى تعلن شفاءها من فيروس كورونا: "الحمد لله رجعت البيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكاتبة الصحفية الكبيرة فريدة الشوباشى – عضو مجلس النواب – شفاءها من فيروس كورونا، التى كانت قد أصيبت به منذ أيام، وكتبت الكاتبة الصحفية عبر صفحتها الرسمية "فيس بوك": "الحمد لله رجعت البيت بس محتاجة راحة وبحبكم".





كانت أعلنت الكاتبة الصحفية وعضو مجلس النواب، فريدة الشوباشى، إصابتها بفيروس كورونا، وخضوعها للعزل المنزلى، وتلقيها بروتوكول العلاج المعتمد من قبل وزارة الصحة.