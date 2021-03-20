شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل البرلمان": منظومة النقل تحقق التنمية..ولو مفيش شبكة طرق كويسة البلد هتقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن منظومة النقل تشهد طفرة حقيقية، متابعا:" لو مفيش شبكة نقل كويسة الدنيا هتقف، والسنوات السبعة الأخيرة شهدت نقلة غير مسبوقة، وساكت مشروعات النقل الأخيرة فى ربط المحافظات بعضها ببعض فى إطار تحقيق التنمية المستدامة الشاملة وفقا لرؤية مصر 2030 التى تعتمد فى المقام الأول على تحقيق تنمية وعمران فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية ".

وأشار عابد، خلال زيارة وفد برلمانى لميناء الإسكندرية اليوم، فى حضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إلى أهمية قطاع النقل النهرى فى تحقيق التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، وأن لجنة النقل حريصة على أن تكون جزء من وضع عدة حلول للنهوض بالمنظومة، وتحقيق فلسفة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، وذلك من خلال تقديم كل الدعم للمنظومة الجديدة، مؤكدا:" دورنا كنواب أعضاء اللجنة ونواب محافظة الإسكندرية بحث آليات القضاء على بعض الملاحظات التى تواجه الميناء فى عملها لمزيد من المرونة وتشجيع حركة التصدير والاستيراد ".

وشدد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، على ضرورة فض الاشتباك بين وزارات الرى والتنمية المحلية والنقل حول مشروع قانون النقل النهرى، مؤكدًا أن ذلك يمكن أن يوفر حصيلة مليارات الجنيهات للدولة، كما يقلل من حوادث الطرق وتيسير حركة المواطنين.