وفقًا للقانون الجديد.. رئيس "الجمعيات الأهلية" يكشف خطوات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

كشف الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل آلية توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية، بعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الجديد الصادر في 19 أغسطس 2019.

وقال عبد القوي، خلال حديثه إلى "الخليج 365"، اليوم السبت، إن القانون الجديد صدر في 19 أغسطس 2019، واللائحة التنفيذية نشرت في 11 يناير 2021، وبمجرد صدور اللائحة التنفيذية دخل القانون حيز التنفيذ، ومن ثم أصبح على الجمعيات والمؤسسات والاتحادات توفيق أوضاعها، وكذلك جميع الكيانات التي تمارس عملًا أهليًّا في موعد غايته سنة.

وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أنه في ما يخص آلية توفيق الأوضاع، فإن كل جمعية أهلية أو اتحاد يعقد اجتماعًا لتعديل لائحة النظام الأساسي؛ حتى تتماشى مع القانون الجديد، ويتم عرض الأمر على مجلس إدارة الجمعية أو مجلس إدارة الاتحاد أو مجلس الأمناء بالنسبة إلى المؤسسة الأهلية، ثم يتم الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية بالنسبة إلى الجمعيات والاتحادات، وبالنسبة إلى المؤسسات تتم الدعوة إلى اجتماع لمجموعة المؤسسين أو مجلس الأمناء، ويتم عرض الأمر عليهم بالموافقة على تعديل لائحة النظام الأساسي.

وتابع عبد القوي: "عقب ذلك، يتم إخطار الجهة الإدارية بمحضر بلائحة النظام الأساسي المعدلة وبالتعديل الذي أُدخل عليها، ثم تنتظر 60 يومًا على المخاطبة، لحين مراجعة الجهة الإدارية، وهل تتماشى مع القانون، وبعد الـ60 يومًا يتم اعتماد لائحة النظام الأساسي، ثم تتم الدعوة إلى عمومية عادية، خلال 60 يومًا أخرى، لانتخاب مجلس إدارة جديد بالنسبة إلى الاتحادات والجمعيات، وبالنسبة إلى المؤسسات يُعاد تشكيل مجلس الأمناء وفقًا للائحة الجديدة.

وأوضح رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أنه "تيسيرًا على المخاطبين بالقانون، تم توفير نماذج استرشادية لمسؤولي الاتحادات والجمعيات، كما نظمنا ورقة عمل بالاتحاد العام حول القانون الجديد وأحكامه، وشاركنا أيضًا في اللقاء الذي نظمته الوزيرة بحضور عدد كبير من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية".

وذكر عبد القوي أن المخاطبين بهذا القانون الذين من المفترض أن يوفقوا أوضاعهم وفقًا له، نحو 55 ألف جمعية أهلية، غير كيانات أخرى تشارك في العمل الأهلي ولم توفق أوضاعها، هذا بجانب 27 اتحادًا إقليميًّا و45 اتحادًا نوعيًّا، بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.