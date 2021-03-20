المركزي: البنوك نشرت 61.1 ألف نقطة بيع إلكترونية لدى التجار في عام كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

توسعت البنوك بكثافة في نشر عدد نقاط البيع الإلكترونية لدى التجار (POS) خلال عام انتشار جائحة كورونا ليصل إجمالي أعدادهم بخلاف الماكينات المقدمة من الشركات إلى 149.5 ألف ماكينة في نهاية 2020 مقارنة 88.4 ألف ماكينة في 2019 بزيادة 61.131 ألف نقطة بيع، بحسب بيانات للبنك المركزي.

وتعد الزيادة في أعداد تقديم ماكينات نقاط البيع بنهاية 2020 هي الأكبر على الإطلاق خلال 3 سنوات ماضية حيث سجلت الزيادة في عدد ماكيناتPOS بنهاية 2019 أقل من 10 آلاف نقطة مقارنة بالعام السابق له في 2018، ووفقًا للمركزي.

وسجلت أعداد ماكينات نقاط البيع لدى التجار 77.5 ألف نقطة بيع في نهاية 2018 مقارنة 66.8 ألف نقطة بيع في 2017 بزيادة 10.7 ماكينة.

وأعلن البنك المركزي تحمله قيمة مليار جنيه لنشر عدد 300 ألف ماكينات نقاط بيع إلكترونية في مختلف محافظات مصر بالتعاون مع البنوك وهو ما حفز الجهاز المصرفي في التوسع في تقديم وإتاحة الخدمة.

وأكد المركزي أن هناك 342.256 ألف ماكينات نقاط بيع إلكترونية بخلاف البنوك خاصة ومملوكة للشركات التي تقوم بدور ميسر خدمات الدفع الإلكتروني ومتعاقدين مع بنكين من بنوك الجهاز المصرفي لم يفصح عن أسمائهم.

وقرر البنك المركزي التوسع في الخدمات الرقمية في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني في جميع أنحاء الجمهورية.

ويستهدف الوصول إلى مليون نقطة قبول إلكترونية خلال ثلاث سنوات، بما يوفر خدمات التحصيل الإلكتروني للعديد من التجار والشركات في جميع المحافظات بحسب بيان سابق صادر له.

وتقدم 7 بنوك خدمة نقاط البيع الإلكترونية لدى التجار وهم البنك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، وقطر الوطني الأهلي، والإسكندرية، والتعمير والإسكان.