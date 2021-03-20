روسيا “تدين بشدة” هجوم الحوثيين بطائرات مسيرة على مصفاة نفط في الرياض

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 04:10 مساءً - منذ 44 دقيقة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن موسكو ”تدين بشدة“ الهجوم بطائرات مسيّرة، الذي تسبب بحريق في مصفاة لتكرير النفط في العاصمة السعودية، وتبناه المتمردون الحوثيون اليمنيون.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: ”موسكو تدين بشدة العمل العسكري المذكور، ندعو بإصرار كافة الأطراف في النزاع في اليمن إلى الالتزام الصارم بأحكام القانون الدولي الإنساني، والتخلي فورا عن العمليات العسكرية التي تؤدي إلى تدمير البنى التحتية المدنية“.