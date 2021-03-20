مخاوف من موجة جديدة لكورونا في أوروبا

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية إلى أن هناك مخاوف من موجة ”كورونا“ جديدة في أوروبا، حيث يحذّر علماء من ارتفاع معدلات الإصابة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وجاء في تقرير للصحيفة نشرته اليوم السبت: ”تهدد الطفرة التي تشهدها حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا بموجة جديدة في بريطانيا، يمكن أن تعرقل خطط قضاء العطلات الصيفية في الخارج، وفقاً لمصادر حكومية“.

وقالت الصحيفة: ”مستشارون علميون وشخصيات بارزة أخرى أصبحوا أكثر قلقاً نتيجة ارتفاع حالات الإصابة، ما أجبر بعض المناطق في القارة الأوروبية على العودة مجدداً لفرض حالة الإغلاق، حيث يخشون زيادة في المصابين خلال الأسابيع القليلة المقبلة“.

وأضافت: ”العطلات الأوروبية في مايو، وحتى في الصيف، تبدو ضبابية.. يخشى علماء من تفشي سلالة جنوب أفريقيا في بعض الدول الأوروبية، ويطالبون بفرض قيود أكثر صرامة على السفر“.

وتابعت: ”رغم أن الأرقام في بريطانيا تشير إلى المضي قدماً نحو الاتجاه الصحيح، مع تسجيل رقم قياسي في عدد الذين تلقوا اللقاح أمس الجمعة، وهو أكثر من 660 ألف شخص، بالإضافة إلى تراجع معدلات الوفاة اليومية إلى أقل من 100 لأول مرة منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فإن المستشارين العلميين يطالبون بالحذر“.