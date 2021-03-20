حرب استنزاف.. خفايا ضربات إسرائيل لناقلات النفط الإيرانية

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 20 - مارس - 2021 2:57 مساءً

تعرضت السفن وناقلات النفط الإيرانية ، إلى العديد من الضربات الإسرائيلية منذ بداية العام الجاري ، حيث أعلنت طهران عن بعضها فيما التزمت الصمت أو اكتفت برد ضعيف تجاه بعض الضربات.

قالت صحيفة ”هآرتس“ إلى أن تقارير عن عمليات عسكرية بحرية ضد ناقلات نفط إيرانية لا تمثل سوى ”غيض من فيض“ من الحرب الاقتصادية التي تشنّها إسرائيل على إيران منذ عامين ونصف العام.

وقالت في تحليل إخباري نشرته على موقعها الإلكتروني: ”ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية الأسبوع الماضي حول 12 هجوماً إسرائيلياً على الأقل ضد ناقلات نفط إيرانية لا يمثل سوى جزء ضئيل للغاية من الصورة الأوسع نطاقاً“.

وأوضحت أنه ”وفقاً لتحقيق استقصائي أجرته فإن إسرائيل قامت بالعشرات من العمليات، التي تسببت بخسائر فادحة لإيران تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، في ظل نسب النجاح المرتفعة التي حققها استهداف الناقلات الإيرانية“.

وأضافت: ”كل ناقلة نفطية إيرانية تضم مليون برميل أو أكثر، ما يجعل قيمتها تصل إلى 50 مليون دولار، وفقاً لسعر السوق.

تقوم تلك الناقلات بالإبحار من موانئ في جنوب إيران وتعبر البحر الأحمر إلى قناة السويس ثم إلى البحر المتوسط.

يمكن أن تلجأ إلى طرق أطول، من خلال الالتفاف حول أفريقيا، والمرور من مضيق جبل طارق إلى البحر المتوسط، كي تتجنب تعرضها لهجمات في البحر الأحمر“.