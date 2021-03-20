فرص بايدن للتفاوض مع إيران حول الملف النووي أصبحت أكثر صعوبة

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 20 - مارس - 2021 2:36 مساءً

أصبحت فرص الرئيس الأمريكي جو بايدن للتفاوض مع إيران حول الملف النووي، أكثر صعوبة مما كانت عليه، وذلك مع مرور الوقت دون تحقيق أي تقدم في هذا الملف ، حسب قالت صحيفة ”واشنطن بوست“.

وأضافت الصحيفة: ”الوقت يمضي دون أي انفراجة في الموقف مع إيران. لا تزال العقوبات الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة على اقتصاد طهران قائمة. في نفس الوقت فإن النظام الإيراني مستمر في تخصيب اليورانيوم بمستويات أعلى كثيراً مما كان منصوصاً عليه في بنود الاتفاق النووي، الذي تقول إيران إن واشنطن هي التي أخلّت بالتزاماتها فيه أولاً“.

وأوضحت أنه ”لا يزال كل طرف ينتظر من الطرف الآخر إثبات نواياه الطيبة، من خلال حديث كليهما عمن يتحرك أولاً“.

وتابعت الصحيفة: ”خلف الكواليس، توجد شكوك واسعة حول رغبة كل طرف في الوصول إلى حل حقيقي.. يخشى البيت الأبيض من رد الفعل المحتمل سواء في واشنطن أو بعض دول الشرق الأوسط، إذا كانت هناك تنازلات أمريكية لصالح إيران“.

وذكرت أنه من المتوقع أن تؤدي الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة في تموز/يونيو 2021 إلى حكومة أكثر تشدداً من القائمة حالياً، ما سيؤدي إلى تعقيد إضافي لرغبة بايدن، التي لا تقتصر فقط على إعادة طهران إلى الاتفاق النووي، ولكن أيضاً التفاوض على أمور أخرى، مثل استخدام إيران لقوات بالوكالة في الشرق الأوسط، وبرنامجها الخاص بالصواريخ الباليستية، واحتجاز رهائن سياسيين.

ونقلت عن فالي نصر، أستاذ الشؤون الدولية في جامعة جون هوبكنز، قوله: ”كلما استمر الجمود، أصبح الإيرانيون أكثر إيماناً بأن الولايات المتحدة لا تنوي تخفيف العقوبات، وزادت صعوبة مهمة بايدن، ليس فقط في إنقاذ الاتفاق النووي، ولكن في التفاوض مع إيران حول اتفاقات لاحقة، ترغب الولايات المتحدة وحلفاؤها في الوصول إليها“.