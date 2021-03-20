انت الان تتابع خبر الوفد الكردي يصل البرلمان ويعقد اجتماعاً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وصل الوفد الكردي برئاسة نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني، اليوم السبت، إلى مبنى مجلس النواب.
وقال مصدر برلماني في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "الوفد الكردي برئاسة نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني يصل الى مبنى مجلس النواب".
وأضاف، أن "الوفد توجه الى مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للاجتماع برئاسة المجلس".
وأضاف، أن "الوفد توجه الى مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للاجتماع برئاسة المجلس".