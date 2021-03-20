الوفد الكردي يصل البرلمان ويعقد اجتماعاً

وقال مصدر برلماني في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "الوفد الكردي برئاسة نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني يصل الى مبنى مجلس النواب".

وأضاف، أن "الوفد توجه الى مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للاجتماع برئاسة المجلس".

