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بغداد والديوانية يفوزان على الحدود والنفط في الدوري الممتاز

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-03-20 | 13:58

بغداد والديوانية يفوزان على الحدود والنفط في الدوري الممتاز

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حقق فريقي بغداد والديوانية الفوز على الحدود والنفط ضمن مباريات الجولة 25 للدوري الممتاز.
وسجل أهداف الفوز لنادي بغداد على الحدود اللاعبين محمد جلال في الدقيقة 42، و جبار كريم في الدقيقة 91.

في حين سجل هدف الفوز للديوانية مصطفى عبد الله في الدقيقة 62، لتنتهي نتيجة المبارة بهذا الهدف على حساب النفط.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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