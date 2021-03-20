بغداد والديوانية يفوزان على الحدود والنفط في الدوري الممتاز

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بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-03-20 | 13:58
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حقق فريقي بغداد والديوانية الفوز على الحدود والنفط ضمن مباريات الجولة 25 للدوري الممتاز.
وسجل أهداف الفوز لنادي بغداد على الحدود اللاعبين محمد جلال في الدقيقة 42، و جبار كريم في الدقيقة 91.
في حين سجل هدف الفوز للديوانية مصطفى عبد الله في الدقيقة 62، لتنتهي نتيجة المبارة بهذا الهدف على حساب النفط.
في حين سجل هدف الفوز للديوانية مصطفى عبد الله في الدقيقة 62، لتنتهي نتيجة المبارة بهذا الهدف على حساب النفط.
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