بغداد والديوانية يفوزان على الحدود والنفط في الدوري الممتاز

وسجل أهداف الفوز لنادي بغداد على الحدود اللاعبين محمد جلال في الدقيقة 42، و جبار كريم في الدقيقة 91.

في حين سجل هدف الفوز للديوانية مصطفى عبد الله في الدقيقة 62، لتنتهي نتيجة المبارة بهذا الهدف على حساب النفط.

