جائحة كورونا تتسبب في إلغاء العرض العسكري بمناسبة عيد الملكة إليزابيث لعام ثان

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - للعام الثاني على التوالي، تسببت جائحة فيروس كورونا في إلغاء العرض العسكري السنوي للملكة إليزابيث، حسبما أعلن قصر باكينغهام الجمعة. وتقرر تعويضه بعرض في قصر ويندسور على بعد حوالي أربعين كيلومترا غرب لندن. وأودى الوباء بحياة أكثر من 126 ألف شخص في بريطانيا، أكثر البلدان تضررا في أوروبا جراء الجائحة.

أعلن قصر باكينغهام الجمعة إلغاء العرض العسكري التقليدي الذي يقام سنويا لمناسبة عيد الملكة إليزابيث الثانية، للسنة الثانية على التوالي بسبب جائحة كوفيد-19.

وتبلغ الملكة عامها الخامس والتسعين في 21 نيسان/أبريل، ويقام للمناسبة تقليديا في حزيران/يونيو عرض عسكري كبير في وسط لندن يجمع مئات العسكريين وآلاف المتفرجين.

ويستقي العرض أصوله من التحضيرات الحربية البريطانية إذ يبرز خلالها الجنود الأعلام بوضوح ليتم التعرف إليهم وسط ضوضاء المعارك.

وبدلا من هذا الحدث السنوي، من المقرر إقامة عرض في قصر ويندسور على بعد حوالي أربعين كيلومترا غرب لندن.

وأودى الوباء بأكثر من 126 ألف شخص في بريطانيا، أكثر البلدان تضررا في أوروبا جراء الجائحة.

وفي العام الماضي، ألغي العرض العسكري واستعيض عنه بحدث مختصر في قصر ويندسور حيث تلتزم الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب (99 عاما) الحجر منذ انطلاق الجائحة في بريطانيا في آذار/مارس 2020.

وقد تلقت الملكة وزوجها اللقاح المضاد لفيروس كورونا في كانون الثاني/يناير. وخرج فيليب دوق إدنبره الثلاثاء من مستشفى في لندن بعدما تلقى العلاج فترة شهر إثر إصابته بالتهاب ثم تعرضه لمشكلة في القلب.