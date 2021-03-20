تركيا تنسحب من الاتفاقية الأوروبية لحماية المرأة من العنف

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - انسحبت تركيا من الاتفاقية الأوروبية الهادفة إلى مكافحة العنف ضد المرأة، وفق ما ورد في جريدة البلاد الرسمية السبت. وجاءت هذه الخطوة عكس رغبة نشطاء يرون أن هذه الاتفاقية مهمة لمكافحة العنف الأسري المتصاعد في الوقت الذي شهدت فيها تركيا العام الماضي ارتفاعا في جرائم قتل النساء.

قالت الجريدة الرسمية في تركيا السبت إن الرئيس رجب طيب أردوغان انسحب من اتفاقية دولية تهدف إلى حماية المرأة على الرغم من دعوات من نشطاء يعتبرون أن هذه الاتفاقية هي السبيل لمكافحة العنف الأسري المتصاعد.

وتعهدت اتفاقية مجلس أوروبا، التي تم التوصل إليها في إسطنبول، بمنع العنف الأسري ومقاضاته والقضاء عليه وتعزيز المساواة. وشهدت تركيا، التي وقعت على الاتفاقية عام 2011، ارتفاعا في جرائم قتل النساء العام الماضي.

ولم يُعلن أي سبب للانسحاب، لكن مسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان قالوا العام الماضي إن الحكومة تدرس الانسحاب من الاتفاقية وسط خلاف بشأن كيفية الحد من العنف المتزايد ضد المرأة.