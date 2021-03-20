شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النمسا تسجل 3500 إصابة جديدة بكورونا و42 حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

سجلت النمسا 3500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ و42 حالة وفاة خلال الساعات الــ24 الماضية.



وحذر رودلف أنشوبر وزير الصحة النمساوي في تصريحات له من إثقال كاهل المستشفيات و زيادة نسب الإشغال بوحدات العناية المركزة .. وقال : كل أوروبا تواجه الآن الموجة الثالثة بما في ذلك النمسا.

وأضاف أنه إذا ما استمرت هذه الزيادة سنكون في وضع مقلق للغاية ..مؤكدا أن وضع وحدات العناية المركزة في بعض مدن النمسا حرج.