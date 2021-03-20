شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا سقط بايدن 3 مرات ؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت كارين جان بيير، نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن «بخير بنسبة مئة في المئة»، بعد أن تعثر أثناء صعوده الدرج على متن طائرة الرئاسة الجمعة.

وأكدت بيير للصحفيين على متن الطائرة في طريقهم إلى أتلانتا قائلة: «كما تعلمون، الجو عاصف جداً بالخارج، والرياح شديدة. لقد كدت أن أصعد الدرج بنفسي. إنه بخير 100٪».

وكان بايدن، البالغ 78 عاماً والذي يعتبر أكبر من يتولى رئاسة الولايات المتحدة سناً، يهم بالصعود على متن الرحلة رقم واحد في قاعدة أندريوس الجوية المشتركة للسفر إلى مدينة أتلانتا من أجل عقد اجتماع مع زعماء الجاليات الآسيوية المحلية بعد حادث إطلاق نار في 3 صالات تدليك. ويعد بايدن أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.

وقالت بيير رداً على سؤال حول ممارسة عمله بشكل طبيعي، إنه «يؤدي عمله بتفاني ولا يعاني من إصابات، إنه بخير».

وكانت حملة بايدن قد أصدرت ملخصاً لتاريخه الطبي خلال انتخابات 2020، وأظهر أنه يتمتع بصحة جيدة ومؤهل لرئاسة الولايات المتحدة.

وأوضح كيفين أوكونور، طبيب بايدن منذ العام 2009 ومدير الطب التنفيذي في كلية جورج واشنطن الطبية، أن الرئيس «يتمتع بالصحة والنشاط ويمكنه تنفيذ مهامه من دون عوائق صحية».

(وكالات)