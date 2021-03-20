شكرا لقرائتكم خبر عن مارى بسطا مصرية بين المرشحين لمنصب عمدة بشيكاغو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

تصدرت المصرية المهاجرة مارى بسطا، قائمة المرشحين لمنصب العمدة في ضاحية بولينجبروك التابعة لمدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية، لتصبح أول مصرية مهاجرة ترشح لهذا الموقع بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأدرجت بسطا التي تعمل خبيرة إعلامية، إلى جانب عملها الإنساني في العمل التطوعي، ضمن قائمة أكثر 20 امرأة متميزة حول العالم للعام الحالي، وهي القائمة التي ضمت كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن، ورئيستي وزراء فنلندا ونيوزيلندا.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج في بيان السبت: إن هذا النجاح الذي حققته بسطا، يدعو للفخر، مشيرة إلى أن ترشحها لهذا الموقع يجعلها قدوة ونموذجاً مشرفاً للمرأة المصرية المهاجرة.