شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة الأغا خان للعمارة تعلن أعضاء اللجنة التوجيهية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت جائزة الآغا خان للعمارة عن أعضاء اللجنة التوجيهية لدورتها الخامسة عشرة. وتضم اللجنة التي يرأسها الآغا خان، الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار في المنامة، وإِمري أرولات، مؤسس مكتب إِمري أرولات لهندسة العمارة في إسطنبول، وميساء البطاينة، مهندسة معمارية وصاحبة «شركة ميسم معماريون ومهندسون» في عمان، والسير ديفيد تشيبرفيلد، مدير مكتب ديفيد تشيبرفيلد لمهندسي العمارة في لندن، وسليمان بشير ديان، مدير معهد الدراسات الإفريقية بجامعة كولومبيا في نيويورك، وناصر الرباط، أستاذ الآغا خان للعمارة الإسلامية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في كامبريدج، ومارينا تبسُّم، مديرة مكتب مارينا تبسُّم لمهندسي العمارة في دكا ببنجلاديش، وسارة م. وايتينج، عميدة كلية الدراسات العليا للتصميم بجامعة هارفارد في كامبريدج، وفرّخ درخشاني، مدير الجائزة.

وتُمثل اللجنة الهيئة الحاكمة للجائزة، وهي تعين أعضاء لجنة التحكيم العليا المستقلين، الذين يختارون المشاريع الفائزة من ضمن المرشحة، ويضعون الخطط الخاصة بمستقبل الجائزة ودوراتها على المدى الطويل.

تأسست جائزة الآغا خان للعمارة في1977، وتُمنح كل ثلاث سنوات للمشاريع التي تقدم معايير جديدة في التميّز المعماري، وممارسات التخطيط، فضلاً عن الحفاظ على المواقع التاريخية وهندسة المناظر الطبيعية.

تتوجه الجائزة نحو المشاريع التي تقدم أكبر قدر من التدخلات المعمارية، مع إيلاء اهتمام خاص للتي تستخدم الموارد المحلية والتكنولوجيا الملائمة بطرق مبتكرة، وكذلك المشاريع التي يُرجّح أن تشكّل مصدر إلهام لجهود مشابهة في أماكن أخرى من العالم.

والجائزة لا تحدد المشاريع المختارة على أساس مكان تواجدها، وإنما على أساس نجاحها وتلبيتها لاحتياجات وطموحات المجتمعات التي يتمتع المسلمون وتُقام الاحتفالات للإعلان عن المشاريع الفائزة عند اختتام كل دورة كل ثلاث سنوات دائماً في أماكن تختار بعناية لما تشكّله من أهمية من الناحية المعمارية والثقافية للعالم الإسلامي.

وتبلغ قيمة الجائزة مليون دولار، وهي من أهم الجوائز العالمية في مجال العمارة.