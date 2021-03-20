شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تتصدر ملصق «بنت السلطان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت الفنانة المصرية روجينا عن الملصق الدعائي الرسمي لأحدث أعمالها الدرامية «بنت السلطان» التي تخوض به الموسم الرمضاني كأول بطولة مطلقة، وكتبت معلقة «بسم الله توكلنا على الله مسلسل بنت السلطان، رمضان يجمعنا، بإذنك يا رب تجعل رزقنا النجاح من فضلك وكرمك من حيث لا نحتسب».

يشارك فى بطولة العمل نخبة من النجوم بينهم باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، محمد مهران، محمود حجازى، حسن أبو الروس. والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق، ومن إنتاج ممدوح شاهين، وأحداثه تدور داخل علاقات وصراعات عاطفية.