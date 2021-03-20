شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن الدورة الخامسة للمجالس المحلية في إمارات الدولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت المؤسسة الاتحادية للشباب، الانتهاء من التنسيق مع المجالس التنفيذية لتشكيل الدورة الخامسة من مجالس الشباب المحلية في جميع إمارات الدولة، للعمل على المبادرات وتنفيذ البرامج واستضافة الفعاليات الخاصة بتأهيل وتمكين الشباب، بما يدعم جهود المؤسسة في إشراك الشباب وتفعيل دورهم وتوظيف قدراتهم الإبداعية في صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وجرى اختيار أعضاء مجالس الشباب التي يضم كل منها 7 أعضاء بينهم رئيس المجلس، على عدة مراحل كان أولها تلقي المؤسسة الاتحادية للشباب نحو 400 طلب للحصول على العضوية، ثم قامت لجنة تحكيم مختصة تتضمن ممثلين من المجالس التنفيذية بعملية فرز أولية لهذه الطلبات، اعتمدت خلالها على تطبيق مجموعة من المعايير العلمية في الاختيار.

وتوجت عملية الفرز باختيار 12 مرشحاً من الشباب عن كل إمارة، خضعوا لمجموعة من الاختبارات الكتابية والفردية والجماعية والمقابلات الشخصية لاختيار أعضاء المجالس بناء على العديد من المعايير تشمل قياس مهارات الشباب القيادية، وقدراتهم الإبداعية وإمكاناتهم المختلفة.

حلقة وصل

وقالت شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب: «إن القيادة الرشيدة حريصة على إرساء نهج متكامل لتمكين الشباب والوصول بإسهاماتهم الوطنية إلى تحقيق مزيد من الإنجازات في كل المجالات التنموية والمجتمعية. وقد أثبت نموذج مجالس الشباب فاعلية وكفاءة كبيرتين في خدمة قضايا الشباب، وتعزيز قدرتهم على تحقيق طموحاتهم، وتمهيد الطريق أمامهم ليكونوا قادة المستقبل. وتلعب مجالس الشباب دوراً حيوياً كحلقة وصل بين الشباب وصناع القرار، من أجل إيصال رؤاهم وقدراتهم بأسلوب عملي، ومن ثم تمكينهم من عرض حلولهم تجاه مختلف الملفات والقضايا الشبابية والوطنية، وهو ما سينعكس في تعزيز قدرتهم على تحقيق أحلامهم وتفعيل دورهم في خدمة مجتمعهم وتقدم وطنهم».

وأضافت: «يسعدنا اليوم أن ننجز العمل على تشكيل مجالس الشباب المحلية في دورتها الخامسة. وأرحب بهذه النخبة من الطاقات الشابة التي ستسهم في دفع مسيرة الوطن والمحافظة على مكتسباته، والبناء على إنجازاته من أجل الاستعداد للخمسين عاماً القادمة. فالأمل معقود على الشباب، ونعوّل على سواعدهم الفتية لخلق فرص جديدة لدولة الإمارات وتعزيز ريادتها وتنافسيتها في العديد من الملفات الحيوية».

وتابعت: «إن التجديد المستمر لمنهجنا ومساعينا لتمكين الشباب، هو ركيزة أساسية لتطوير منظومة المجالس الشبابية، وهو ما يعكس حرصنا الدائم على رفد مجالس الشباب في جميع أنحاء الدولة بأفكار وطاقات شبابية جديدة، تقود النموذج الإماراتي في العمل الشبابي إلى أفق أوسع نحو مزيد من التميز».

ووجهت الشكر والتقدير لجميع شباب الإمارات على تفانيهم في خدمة وطنهم، كما أعربت عن شكرها لأعضاء مجالس الشباب في الدورات السابقة على ما قدموه من خدمات وما حققوه من إنجازات، تعكس وعيهم بقضايا الوطن. ووجهت التحية للشباب الجدد من أعضاء مجالس الشباب في دورتها الخامسة، وحثتهم على استكمال ما بدأه أقرانهم في الدورات السابقة، وإضافة المزيد لدفع مسيرة تمكين شباب الإمارات إلى الأمام».

نموذج عالمي

من جانبه، هنأ سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، الأعضاء الجدد، وشكر الأعضاء السابقين على إنجازاتهم، وقال: «تعمل المؤسسة الاتحادية للشباب على تمكين كل شباب الوطن بكل السبل، من أجل الارتقاء بقدراتهم وإكسابهم الخبرة والمهارات اللازمة لتحمل مسؤولياتهم تجاه الوطن وتأهيلهم كقادة للمستقبل. وتمثل مجالس الشباب أداة تمكين فريدة وتحظى بدعم كبير من حكومة دولة الإمارات، والمؤسسة، من أجل إحداث قفزة في مسيرة الشباب نحو مزيد من التقدم والتطور على كافة الصعد».

إضافة نوعية

وقالت وفاء آل علي، رئيسة قسم مجالس الشباب، مديرة إدارة التفاعل الشبابي بالتكليف في المؤسسة الاتحادية للشباب: «عملنا على مدار الفترة الماضية بالتعاون مع ممثلي المجالس التنفيذية في جميع إمارات الدولة، على إجراء مجموعة من الاختبارات الكتابية والفردية والجماعية والمقابلات الشخصية لتقييم واستكشاف المهارات الاستثنائية والأفكار الإبداعية التي سيقدمها المترشحون، حيث قمنا باختيار المجموعة الحالية من أعضاء المجالس من الكفاءات والمواهب الوطنية الشابة، بناء على ما قدموه من رؤى وأفكار لمبادرات وبرامج إبداعية خلال فترة التقييم، والتي من شأنها أن تشكل إضافة نوعية لنموذج عمل المجالس الشبابية على مستوى الدولة».