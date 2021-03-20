شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف العمليات الجراحية الاختيارية غير الضرورية في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي - إيمان عبدالله آل علي

قررت هيئة الصحة في دبي السماح لجميع المستشفيات ومراكز جراحات اليوم الواحد المرخصة من قبل هيئة الصحة في دبي، السماح باستئناف اجراء العمليات الجراحية الاختيارية وغير الضرورة اعتباراً من تاريخ 21 مارس 2021 حسب اللوائح والتنظيمات المعول بها من قبل الهيئة.

وقالت الهيئة في تعميم أصدرته اليوم: «نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة وتلبية احتياجات المرضى من الأنشطة الطبية والرعاية الصحية المختلفة، والحاقاً لتعميم هيئة الصحة الصادر بتاريخ 18فبراير بشان العمليات الجراحية وغير الضرورية ومع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالصحة والسلامة، فقد تقررالسماح لجميع المستشفيات ومراكز جراحات اليوم الواحد المرخصة من قبل هيئة الصحة في دبي باستئناف إجراء العمليات الجراحية الاختيارية وغير الضرورة اعتباراً من تاريخ21 مارس حسب اللوائح والتنظيمات المعمول بها من قبل الهيئة».

ويتعين على المستشفيات الالتزام بنسبة إشغال الأسرة وتوفير الأسرة المطلوبة في الأقسام الداخلية والعناية المركزة لحالات مرضى «كوفيد 19»، متى استدعت الحالة وحسب ما تم التعهد به مسبقاً بهذا الشأن، وطالبت الهيئة جميع المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين باتخاذ كل ما يلزم لضمان التقيد التام بما ورد به من أحكام تفادياً لأية مساءلة قانونية.