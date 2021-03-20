شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم 56,910 جرعات جديدة من لقاح "كورونا" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تقديم 56,910 جرعات من لقاح «كوفيد ـ 19» خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 7,181,056 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 72.61 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد ـ 19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس. (وام)