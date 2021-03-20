شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل| الصحة: تعافي 271 من كورونا وتسجيل 382 إصابة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة أن مراكز لقاح كورونا متواجدة في كافة المناطق والمحافظات ، مبينةً أن تطبيق "صحتي" أتاح للمواطنين والمقيمين سهولة حجز الموعد، ومعرفة أماكن المراكز المُقدمة للقاح، لافتةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة. ‬

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (382) حالة مؤكدة وتعافي(271) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3916) منها (587) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (384653) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (374135) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(6)حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6602) حالة "يرحمهم الله جميعاً" كما تم إجراء (37402) فحص مخبري جديد.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحيةوالخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).