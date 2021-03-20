الارشيف / اخبار العالم

الإمارات: 5 وفيات و2013 إصابة جديدة بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: 5 وفيات و2013 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بفيروس المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 1433 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 2013 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 438 ألفا و638 حالة.

ولفت البيان إلى أن 2240 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 420 ألفا و 736حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 240 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا