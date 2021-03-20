نائب يتهم جهات سياسية بمحاولة تفريغ الموازنة من محتواها

بغداد - ياسين صفوان - اتهم النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي، اليوم السبت، بعض الأطراف السياسية بالسعي لتحويل مشروع قانون الموازنة الاتحادية الى منبر للمزايدات والاستهداف السياسي وتفريغها من محتواها.

وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، ان "حوارات الموازنة اقتربت من نهايتها وسيتم تمريرها اليوم بشكل نهائي، بعيدا عن المزايدات السياسية والحزبية التي حاولت حرف الموازنة عن طريقها وهدفها الصحيح، بغية استغلالها كدعاية انتخابية مبكرة ومنبر للمزايدات والاستهداف السياسي"، مشيرا الى ان "الموازنة هدفها الاساس رسم السياسة المالية للدولة لعام واحد اما تحويلها الى جوانب اخرى لا تسمن او تغني من جوع فهو امر خطير ويفرغها من محتواها".



واضاف ان "الموازنة أصبحت قاب قوسين او أدنى من الحسم ولم يتبقى منها الا امور شكلية بسيطة، نتوقع حسمها خلال وقت قصير للمضي بعقد جلسة التصويت عليها اليوم".

