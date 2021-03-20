النجف تسجل اكثر من 290 اصابة جديدة بكورونا

وبحسب الموقف الوبائي الذي اصدرته دائرة الصحة وورد للسومرية نيوز، فقد "تم تسجيل الاصابات المذكورة بعد اجراء 1321 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR ، موضحا ان من بين الاصابات 19 اصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف".واضافت الدائرة ان "حالات الشفاء بلغت 427 حالة خلال 24 ساعة".

وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :

مجموع الاصابات الكلي : 42146

مجموع حالات الشفاء : 34723

مجموع الوفيات : 403

مجموع الحالات تحت العلاج : 7020

مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 3400

