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هيئة الصحة في دبي تسمح باستئناف إجراء العمليات الجراحية غير المستعجلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أصدرت هيئة الصحة في دبي تعميماً لجميع المستشفيات ومراكز جراحات اليوم الواحد المرخصة من قبل الهيئة، يسمح باستئناف العمليات الجراحية الاختيارية غير المستعجلة، اعتباراً من يوم غد الأحد 21 مارس، مع الالتزام التام بمختلف الاجراءات والتدابير الاحترازية.

 

وكانت هيئة الصحة في دبي قد أصدرت بياناً في 20 يناير الماضي أخطرت فيه المستشفيات بإلغاء العمليات الجراحية غير الضرورية المقررة، وذلك لضمان استعداد المنشآت الصحية للتعامل مع حالات كوفيد-19

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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