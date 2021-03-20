سريلانكا توافق على لقاح "سينوفارم" الصيني ضد فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم الأدوية في سريلانكا، السبت، على لقاح سينوفارم الصيني المضاد لـ"كوفيد-19" للاستخدام في حالات الطوارئ.



صرح بذلك وزير الدولة لإنتاج وتوريد وتنظيم الأدوية في سريلانكا تشانا جاياسومانا، حسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وهذا هو ثالث لقاح مضاد لـ"كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد تتم الموافقة عليه في البلاد بعد لقاحي أسترازينيكا و"سبوتنيك في" الروسي.

وتقوم سريلانكا بتطبيق برنامج تطعيم شامل، حيث بدأت بتلقيح كل من هم فوق 30 عاما في المقاطعة الغربية الحضرية منذ منتصف شباط/فبراير الماضي، بعد تلقيح العاملين في الخطوط الأمامية والعاملين الصحيين بجرعات أسترازينيكا.

وتلقت سريلانكا جرعات أسترازينيكا من الهند في شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2021. كما تلقت 264 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا في إطار آلية كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية، حيث يتم إعطاؤها لمن هم فوق سن 60 عاما.