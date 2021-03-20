شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الفيروسات اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 16 ألفا و33 إصابة جديدة، و207 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وبحسب بيانات المعهد، وصل بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا منذ بدء الجائحة إلى مليونين و645 ألفا و783 حالة ..وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس، 74 ألفا و565 حالة.