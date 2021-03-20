رئيس جمهورية القمر يشكر الإمارات على دعمها بلاده لمواجهة جائحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعرب عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة على الدعم والمساعدات الطبية الجديدة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد التي وصلت أمس إلى بلاده ..مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار العلاقات المتينة والطيبة التي تربط البلدين الشقيقين.



جاء ذلك خلال استقباله في قصر بيت السلام سعيد محمد سعيد مرشد المقبالي سفير الدولة لدى جمهورية القمر المتحدة ، حيث حمله رسالة شكر وتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على هذا الدعم المقدم لجمهورية القمر المتحدة.

من جانبه نقل سفير الدولة للرئيس عثمان غزالي تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ..معربا عن تقديره وامتنانه لمستوى العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وأعرب سفير الدولة لفخامة الرئيس عثمان غزالي عن شكره وتقديره على الدعم وتسهيل دور السفارة للقيام بمهامها على النحو الأفضل في تقوية العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة.