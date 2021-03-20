شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 48 ساعة على تطعيمه..«كورونا» يطال رئيس وزراء باكستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكدت السلطات الباكستانية اليوم (السبت)، إصابة رئيس الوزراء عمران خان بكوفيد-19، بعد يومين من تلقيه التطعيم. وقال وزير الصحة فيصل سلطان في تغريدة: «إن خان عزل نفسه في المنزل».

وسجلت باكستان 3876 إصابة جديدة بفايروس كورونا، أمس، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد إلى 623135 حالة. ولفت المركز الوطني المعني برصد تطورات كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، إلى أن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 42 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفايروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 13799 حالة وفاة. وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الإصابة بالفايروس التاجي ارتفع بواقع 1446 شخصاً، ليبلغ تراكمي المتعافين منذ بدء الجائحة 579760 شخصاً.​