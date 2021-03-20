شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانه يعلن افتتاح نادى الصحفيين بالبحر الأعظم خلال ثلاثة أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين و رئيس نادى الصحفيين، أن العمل يسير على قدم وساق داخل نادى الصحفيين بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، مضيفا أنه سيتم الانتهاء من العمل خلال ثلاثة أشهر وفق الخطة الموضوعة والاتفاق مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتسليم النادى وإعادة افتتاحه من جديد .

ووجه محمد شبانه الشكر لوزير الشباب والرياضة على مجهوداته مع الصحفيين فى إعادة تطوير ناديهم، مشيرا إلى أنه اتفق مع الوزير على مرحلة ثانية من التطوير عقب افتتاح النادى فى حفل كبير بحضور الزملاء الصحفيين وكبار المسئولين بالدولة .

وكان محمد شبانه أكد من قبل أنه فى ظل كل مسئولياته ونشاطه بمختلف المجالات، فإنه يتابع عن كثب التطوير الذى يتم بنادى الصحفيين لخدمة ألاف الزملاء الصحفيين وعائلاتهم، مشيرا إلى أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، يتابع معه بصفة دائمة خطوات التطوير، وهو أكثر حرصا من أى أحد على رفع شأن النادى، بما يليق بالمجتمع الصحفى .

وذكر محمد شبانه، أن المصنع الذى اسندت إليه الوزارة مهام التطوير يعمل حاليا ليلا ونهارا لتسليم النادى، حيث سيتم افتتاحه بعد ذلك لخدمة جميع الزملاء، مشيدا بمجلس إدارة النادى، موضحا أن هذا المجلس يعمل فى ظروف قاسية، خاصة وأن غلق النادى للتطويرأوقف كل إيراداته، إلا أن المجلس طوال الوقت يعمل على إيجاد الحلول دون المساس بالموظفين.