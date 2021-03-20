شكرا لقرائتكم خبر عن عبير موسى تقود مسيرة حاشدة بتونس تطالب بإسقاط حركة النهضة الإخوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامنا مع عيد الاستقلال التونسى، قادت النائبة عبير موسى رئيسة حزب الدستورى الحر الاجتماعى، مسيرة حاشدة بتونس اليوم السبت للمطالبة بإسقاط حركة النهضة – إخوان تونس- ورئيسها راشد الغنوشى.

وتنوعت الهتافات المطالبة بإسقاط راشد الغنوشى زعيم إخوان تونس ورئيس مجلس النواب التونسى، فضلا عن تشغيل آلات الموسيقية ورفع الإعلام التونسية.

وقد توعدت منذ أيام قليلة، عبير موسى بحشد أعداد غفيرة من التونسيين فى مسيرة شعبية فى محافظة صفاقس؛ لإدانة دعم الحركة للجمعيات المتطرفة، قائلة :" حزب الدستورى الاجتماعى الحر سيزلزل الأرض تحت أقدام حركة النهضة فى المسيرات الشعبية التى سيتم تنظيمها بمناسبة أعياد الاستقلال، فالشعب التونسى يرفض بيع تونس والتفريط فى السيادة الوطنية.