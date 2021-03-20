شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر لهيومان رايتس: بياناتكم مشبوهة ومؤسسات الدولة المصرية خط أحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب إرادة جيل رفضه التام واستنكاره الشديد للبيانات الصادرة مؤخرا عن منظمة هيومن رايتس ووتش الذى تنتقد فيه بعض سياسات مؤسسات الدولة المصرية، واصافا إياها بالمنظمة التى تستهدف تشويه مؤسسات الدولة المصرية فى وقت فارق من تاريخ مصر.

واعتبر تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس النواب المعين بقرار من رئيس الجمهورية، أن البيانات المغرضة التى صدرت عن مصر مؤخرا "سقطة جديدة" للمنظمة التى دأبت على إصدار بيانات بهدف تبنى مواقف سياسية معينة، ولا تمت للعمل الحقوقى بصلة، وكان على المنظمة أن تفصل بشكل واضح بين محاربة الإرهاب ومحاولاتها المستمرة لتسييس قضايا حقوق الإنسان.

وأكد تيسير، أن مؤسسات الدولة المصرية خط أحمر لا نقبل لهذه المنظمة المشبوهة والتى فقدت مصداقيتها وخاصة أنها تعتمد بشكل شبه مستمر على مصادر مشبوهة فى المعلومات الكاذبة التى تسردها فى بياناتها المضللة.

وأعرب تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل وعضو مجلس الشيوخ عن استهجانه واستغرابه الشديد من منظمة هيومان رايتس ووتش، قائلا :"فى الوقت الذى تسعى فيه مؤسسات الدولة المصرية لبناء حياة كريمة للإنسان المصرى، تتبنى منظمة هيومان رايتش ووتش حملة ممنهجة ضد الدولة المصرى ومؤسساتها، مضيفا: "انحدرت هذه المنظمة إلى مستوى جديد من التدنى فى عملها وابتعدت تمامًا عن المهنية والحرفية والمصداقية، وكان الأولى بها أن ترصد وتُدين الانتهاكات المستمرة التى تتعرض لها حقوق الإنسان بسبب الجرائم والعمليات الإرهابية التى تعرضت لها مصر ثمنًا غاليًا لذلك من دماء أبنائه الشهداء الأبرار.