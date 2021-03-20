وزير المالية: تكليف رئاسي بإنشاء مجمع للخدمات الحكومية بكل محافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن هناك تكليفًا رئاسيًا بإنشاء مجمع للخدمات الحكومية بكل محافظة يضم مقرات للهيئة العامة للاستثمار، والضرائب العقارية، والضرائب على الدخل، والضرائب على القيمة المضافة، ودار المحفوظات؛ بما يُسهم في التيسير على المواطنين، وتحفيز الاستثمار.

وأضاف معيط، أنه من المقرر افتتاح مجمع الخدمات الحكومية بمدينة شرم الشيخ بنهاية يونيو 2022.

وأشار الوزير، خلال افتتاحه لمأمورية الضرائب العقارية بشرم الشيخ، اليوم السبت إلى أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة وصيانة 311 مقرًا للمأموريات بالمحافظات خلال العامين الماضيين.

أضاف الوزير، أنه سيتم إتاحة كل خدمات مصلحة الضرائب العقارية، إلكترونيًا للمواطنين بصورة مُبسطة من خلال إطلاق تطبيقاتها تدريجيًا عبر منصة «مصر الرقمية» بالإنترنت، وقد كانت البداية بالتطبيق الإلكترونى لتقديم إقرارات الوحدات السكنية.

وأشار إلى أنه سيتم الاستفادة من مظلة الهيئة القومية للبريد المنتشرة بمختلف المحافظات والمدن والقرى، في إتاحة خدمة تسليم الإخطارات والمطالبات الضريبية عبر مكاتب البريد.

وتابع الوزير، أنه سيتم بحث عدد من الآليات لحل مشكلة المسافات المتباعدة للموظفين الذين يعانون فى الانتقال من مقار سكنهم إلى جهات أعمالهم؛ بما يُسهم فى التخفيف عن كاهلهم.

وأكد الوزير، أن المقر الجديد للضرائب العقارية بشرم الشيخ يضم نافذة لمصلحة الضرائب المصرية؛ تيسيرًا على الممولين.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع فى المراكز الضريبية المدمجة؛ باعتبارها أحد روافد تطوير المنظومة الضريبية التى تستهدف تبسيط الإجراءات وتيسيرها وميكنتها حيث يعمل كل من هذه المراكز كوحدة واحدة ويختص بإدارة الضريبة على الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والضرائب العقارية والرسوم الجمركية، على النحو الذى يؤدى إلى تخفيض الوقت اللازم لدفع الضرائب؛ بما يُسهم فى تحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى لأداء الأعمال، من خلال توطين الخبرات التكنولوجية.