تتويجًا لجهود تنشيط السياحة.. "طيران النواب" تشيد بزيارة وفدَي بيلاروسيا وإيطاليا شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لدفع الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة الماضية في ظل جائحة كورونا العالمية.

وأكدت علي، خلال بيان لها اليوم السبت، أن مصر طبقت الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية في كل المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية الموجودة بها، وكذلك معايير السلامة الصحية التي يتم اتباعها داخل المطار وصالات السفر والوصول وإجراءات التباعد الاجتماعي.

وأشارت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب إلى أن زيارة الوفد البيلاروسي إلى مصر تأتي في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر؛حيث عقد وفد بيلاروسيا خلالها عدة لقاءات رسمية مع الجانب المصري الحكومي بالقاهرة وتنظيم ورش عمل مختلفة؛ لبحث سبل تنشيط السياحة بين البلدين.

وأكدت علي أن أعضاء الوفد البيلاروسي أشادوا بالإجراءات الاحترازية التي تطبقها الحكومة في المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية وكذلك معايير السلامة الصحية التي يتم اتباعها داخل المطار وصالات السفر والوصول وإجراءات التباعد الاجتماعي.

وأضافت رئيس لجنة السياحة بالنواب أن هذه الزيارة تأتي أيضًا ضمن خطة الأنشطة الترويجية التي تحرص وزارة السياحة على تنظيمها للترويج للمقاصد السياحية المصرية بصورة أكبر وبث رسائل طمأنة لما اتخذته الحكومة المصرية من إجراءات احترازية؛ لضمان صحة وسلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحي، بالإضافة إلى بحث سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر؛ خصوصًا في ظل وجود رغبة حقيقية لدى الجانب البيلاروسي لزيادة التدفق السياحي البيلاروسي لمصر لما للمكانة الرائدة التي يحظى بها المقصد السياحي المصري والذي يتمتع بأنماط سياحية متنوعة.

وفي هذا السياق، قالت النائبة نورا علي إن زيارة الوفد الإيطالي أيضًا إلى مدينة شرم الشيخ جاءت لتفقد الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية المُطبقة في المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية الموجودة بالمدينة.

وطالبت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بمزيد من الترويج والحملات الدعائية للمقاصد السياحية المصرية بصورة أكبر وبث رسائل طمأنة لما اتخذته وزارة السياحة والآثار والحكومة المصرية من إجراءات احترازية؛ لضمان صحة وسلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحي، خصوصًا ونحن مقبلون على حفل نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة في مشهد مهيب لنقل 22 مومياء ملكية أوائل أبريل المقبل.