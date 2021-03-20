تجديد الثقة في علي السنافي رئيسًا لاتحاد المقاولين العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين إبراهيم:

جدد اتحاد المقاولين العرب الثقة في على فاخر السنافي رئيسا للاتحاد، خلال انتخابات عقدت اليوم السبت بمقر الاتحاد الأفريقي للتشييد والبناء بالقاهرة.

كما انتخب أحمد اليعقوبي رئيس اتحاد المقاولين الأردن، نائبًا لرئيس الاتحاد شرق ونائب غرب عبد المجيد شوكير رئيس اتحاد مقاولين ليبيا.

وشارك في الانتخابات رؤساء الاتحادات المقاولين من العراق والأردن واليمن والسودان وليبيا وتونس التي انضمت مؤخرا للاتحاد مما يعتبر أول انتخابات تشارك فيها.

وشارك عبر الفيديو كونفرس كلا من فلسطين وسوريا ولبنان والمغرب .