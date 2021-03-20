العراق.. ضبط صواريخ وقذائف مدفعية في محافظة نينوى

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 01:11 مساءً - منذ 14 دقيقة

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم السبت، عن ضبط صواريخ وقذائف مدفعية في ناحية “تل عبطة” غربي محافظة نينوى.

مديرية الاستخبارات قالت في بيان لها: إن “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ وبالتعاون مع فصيل استطلاع لواء المشاة ٤٣ ، تمكنوا من ضبط ٦ صواريخ مدفع 106 ملم ، وقذيفتي مدفع 155 ملم، في قرية اشوا التابعة لناحية تل عبطة غربي نينوى”.

وكانت شرطة محافظة الديوانية قد عثرت يوم الخميس الفائت، على مقذوفات حربية في المحافظة”. مشيرة إلى أنه “تم العثور على (28) مقذوفا حربيا مختلفة الأنواع والأحجام على الطريق الرابط بين الديوانية وقضاء عفك”.

كما، أشار بيان الاستخبارات العسكرية إلى أن “العملية تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى”، موضحاً ان “مفارز هندسة الفرقة تكفلت بتدمير المواد تحت السيطرة”.

ورغم الإجراءات الأمنية والاحترازات التي اتخذتها سلطات بغداد الأمنية، فإن مسلسل الاعتداءات على مصالح القوات الأمريكية وقوات التحالف متواصل من قبل المليشيات التابعة لإيران.

يذكر أنه ازدادت مؤخرا عمليات استهداف الشاحنات التي تنقل مواد لوجستية لقوات التحالف الدولي في العراق، كما تتواصل الهجمات على المصالح الأمريكية والقواعد العسكرية في العراق.