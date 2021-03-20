مضر تدعم السودان بمعدات وآليات عسكرية

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 01:11 مساءً - منذ 15 دقيقة

أعلن الجيش المصري، عن إرسال آليات ومعدات إلى السودان، تستخدم في بناء وتشييد الطرق والأعمال المدنية الأخرى، اذ تعتبر إضافة سلاح المهندسين السوداني.

وسائل اعلام سودانية، أكدت، أن “سلاح المهندسين المصري أهدى نظيره السوداني معدات وآليات وصلت مؤخرا لميناء بورتسودان”، لافتاً إلى أنع “في إطار بروتوكولات التعاون المشترك والتوأمة بين قيادتي سلاح المهندسين السوداني وسلاح المهندسين المصري ، رفد سلاح المهندسين المصري نظيره السوداني بمعدات وآليات”.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد بحث في 6 مارس، أثناء زيارته إلى الخرطوم، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، تطورات الأوضاع بملف سد النهضة الإثيوبي، وأكد الجانبان على ضرورة التنسيق بأعلى الدرجات بين الخرطوم والقاهرة بجانب التشديد على رفض أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق.

يذكر أن مصر والسودان وقعتا بداية الشهر الحالي، اتفاقية تعاون عسكري مشترك، لترسيخ الروابط والعلاقات مع السودان في كافة المجالات خاصة العسكرية والأمنية، والتضامن كنهج استراتيجي تفرضه البيئة الإقليمية والدولية.

وأكد رئيس أركان الجيش المصري، الفريق “محمد فريد” خلال زيارته للعاصمة السودانية الخرطوم إن “السودان ومصر يواجهان تحديات مشتركة وأن هناك تهديدات متعددة تواجه الأمن القومي في البلدين”. مؤكداً أن “القاهرة مستعدة لتلبية كل طلبات السودان في المجالات العسكرية كافة، ومستوى التعاون هذا مع السودان غير مسبوق”.

بدوره لفت رئيس أركان الجيش السوداني، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، أن “الهدف من الاتفاق هو تحقيق الأمن القومي للبلدين، لبناء قوات مسلحة مليئة بالتجارب والعلم”، متوجها بالشكر إلى مصر، على “الوقوف بجانب السودان في المواقف الصعبة”.

وتطرقت المباحثات إلى تطورات الأوضاع بمنطقة الحدود السودانية الإثيوبية، واعتبرت الرئاسة المصرية أن التحركات السودانية الأخيرة تأتي “لبسط سيادة الدولة على حدودها الشرقية المتاخمة لإثيوبيا، وفي إطار احترام السودان للاتفاقيات الدولية المنشئة للحدود وسعيها الدائم لتأكيد سيادة الدولة بشكل سلمي ودون اللجوء للعنف”.