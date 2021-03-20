مصر تستقبل 300 ألف جرعة من لقاح “سينوفارم” المضاد لكورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 01:11 مساءً - منذ 30 دقيقة

استقبلت وزارة الصحة المصرية، السبت، 300 ألف جرعة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد .

وأوضحت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أن شحنة اللقاح تحتوي على 300 ألف جرعة من لقاح شركة “سينوفارم” الصينية، هدية من الصين.

ومن المقرر خضوع الشحنة الجديدة للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

ويتم تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين من خلال 40 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، وذلك بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل الفئات المستحقة لتلقي اللقاح.

ولقاح “سينوفارم” الصيني حاصل على موافقة الطوارئ من هيئة الدواء المصرية، حيث بلغت فعاليته في الوقاية من فيروس كورونا 86 في المئة، وفي إنتاج الأجسام المضادة 99 في المئة، وفي الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة 100 في المئة.

وكانت مصر قد تلقت 300 ألف جرعة من لقاحات فيروس كورونا من إنتاج شركة “سينوفارم” الصينية في فبراير الماضي.

ومنذ 7 مارس الجاري، تشهد مصر زيادة تدريجية في حالات الإصابة بكورونا، إذ سجلت حينها 581 حالة، وصولا إلى 645 يوم الأربعاء.

وتتخوف الحكومة المصرية من ارتفاع أعداد الإصابات بشكل كبير خلال شهر رمضان المقبل، حيث حذّر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، من بعض “العادات المصرية” المتعارف عليها خلال شهر رمضان، والتي قد تؤدي إلى تزايد أعداد حالات كورونا، الأمر الذي يستوجب “الحرص الزائد من الجميع”.