بعد يومين من تلقيه اللقاح.. إصابة رئيس وزراء باكستان بكورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 01:10 مساءً - منذ 45 دقيقة

آخر تحديث: 20 - مارس - 2021 12:25 مساءً

قال وزير الصحة الباكستاني، السبت، إن الفحوص أثبتت إصابة رئيس الوزراء عمران خان بفيروس وذلك بعد يومين من تلقيه التطعيم. وأضاف الوزير فيصل سلطان في تغريدة أن خان “عزل نفسه في المنزل”.

إصابة جاءت بعد أسبوعين من تجديد البرلمان الباكستاني الثقة في “خان”، خلال جلسة خيمت عليها مقاطعة المعارضة للتصويت.

آنذاك، أعلن رئيس البرلمان أن خان تمكن من الحصول على تأييد 178 صوتا مقابل 172 للفوز في اقتراع الثقة.

وكان خان، الذي تولى منصبه بعد الانتخابات العامة التي جرت في 2018، هو من طلب الحصول على ثقة البرلمان بعد خسارة وزير المالية مقعدا مهما في مجلس الشيوخ في انتخابات جرت الأسبوع الماضي.

يذكر أن حزب خان “باكستان تحريك إنصاف” لديه 157 نائبا في مجلس النواب، وحصل خان على دعم 176 عضوا عند انتخابه رئيسا للوزراء عام 2018، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.