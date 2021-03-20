منظمة الصحة العالمية : لقاح "أسترازينكا" يتمتع بملف إيجابى للمخاطر

محمد الفلاح - السبت 20 مارس 2021

أكدت اللجنة الاستشارية بمنظمة الصحة والمعنية بسلامة اللقاحات ان لقاح "سترازينكا" لايزال يتمتع بملف ايجابى للمخاطر و لديه امكانات هائلة لمنع العدوى وتقليل وفيات فيروس كورونا .



و ذكرت اللجنة في بيان أصدرته اليوم انها راجعت المعلومات والبيانات المتاحة عن حالات التجلط الدموي المبلغ عنها ولم يتم انشاء علاقة سببية بينها وبين الحصول على لقاح سترازينكا .

و بدوره أكد الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسيوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية -في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم بمقر المنظمة فى جنيف- ان فوائد لقاح سترازينكا تتجاوز المخاطر منوها الى ان المنظمة تتفهم القلق المتعلق باللقاح ولكن بشكل عام فان كل المنتجات الدوائية تحمل دائما درجة من المخاطر ،مشيرا الى انه من بين اكثر من 20 مليون شخص تلقوا لقاح سترازينكا فى اوروبا ابلغ عن 25 حالة تجلط دموى فقط ، وهذا العدد يتماشى مع الأرقام المتوقعة.