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شكرا لقرائتكم خبر عن باحثة سياسية تشن هجوماً حاداً على الإخوان الإرهابية والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - السبت 20 مارس 2021
دعت الكاتبة والباحثة السياسية نورا المطيري، اليوم، الدول العربية لمقاطعة جماعة الإخوان جراء توظيف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لها في مخططاته التخريبية.
وقالت في تغريدة عبر "تويتر": "ليس فقط صفر تعامل مع تركيا إنما أيضًا قطع التعامل مع كل الذين يبيعون الوهم والدعاية لاردوغان ويبيعون امتهم واوطانه بثمن بخس ويقدمون الطاعة والولاء لخليفة الاخوان المتأسلمين الواهم وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية".