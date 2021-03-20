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باحثة سياسية تشن هجوماً حاداً على الإخوان الإرهابية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 20 مارس 2021

دعت الكاتبة والباحثة السياسية نورا المطيري، اليوم، الدول العربية لمقاطعة جماعة الإخوان جراء توظيف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لها في مخططاته التخريبية.

 

وقالت في تغريدة عبر "تويتر": "ليس فقط صفر تعامل مع تركيا إنما أيضًا قطع التعامل مع كل الذين يبيعون الوهم والدعاية لاردوغان ويبيعون امتهم واوطانه بثمن بخس ويقدمون الطاعة والولاء لخليفة الاخوان المتأسلمين الواهم وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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