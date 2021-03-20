بينها ارتفاع الحرارة وامطار.. توقعات الطقس للأيام الأربعة المقبلة

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "طقس غد الاحد سيكون صحوا مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات ، حيث تصل الحرارة في بغداد الى 30 درجة مئوية".

وأضافت أن "طقس الاثنين المقبل سيكون غائما جزئيا واحيانا غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة خلال الليل في الاقسام الغربية من المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات، اما المنطقتين الشمالية والجنوبية فيكون طقسها غائما جزئيا، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا".



واشارت الى أن "طقس الثلاثاء المقبل سيكون غائما جزئيا واحيانا غائم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات، اما المنطقة الشمالية فيكون طقسها غائما مع تساقط امطار متوسطة الشدة وتكون غزيرة في الاقسام الشمالية منها مع حدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات".

وبينت الهيئة أن "طقس الاربعاء المقبل في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون غائما مع تساقط زخات مطر خفيفة بأماكن متفرقة مع حدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا، اما المنطقة الجنوبية فيكون الطقس غائما جزئيا، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات".