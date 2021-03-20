النهج الوطني تحذر من الاقتراض الخارجي المضمن في الموازنة

وقال رئيس الكتلة عمار طعمة خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب وحضرته الخليج 365، إن "كتلته ترفض القروض المضمنة في الموازنة والبالغة اكثر من 8.5 مليار دولار، وطالب البرلمان بعدم المصادقة عليها".وحذر طعمة "من سياسة الاقتراض الخارجي وآثاره السيادية والاقتصادية التي وصفها بالمرهقة"، لافتا الى ان "كثيرا من المشاريع المقترحة ضمن هذه القروض لا تمثل اولوية في المنهج الاستثماري الحكومي".

واشار الى ان "تخصيصات المشاريع الاستثمارية المحلية تبلغ 24 تريليون دينار وهي مبالغ كافية لتغطية المشاريع الاستثمارية التنموية والإنتاجية اذا توفرت رؤية وتخطيط وإدارة كفوءة وسليمة"، مبينا ان "ما تم تخصيصه في موازنة 2021 لتسديد المديونية بأقساطها وفوائدها تزيد على 9 تريليونات دينار، وهو ما يشكل نسبة 10٪ من تقديرات مجمل النفقات التشغيلية".



وشدد على ان "استمرار الاقتراض الخارجي سيضاعف سنويا المبالغ المدفوعة لتسديد الاقساط والفوائد بشكل تراكمي وغير مبرر".

واضاف ان " كتلة النهج الوطني ترفض تخويل وزير المالية إصدار ضمانات دفع سيادية للمستثمرين في الطاقة الكهربائية في قانون الموازنة لنفس الأسباب والنتائج المضرّة المذكورة وتطالب البرلمان بإلغائها".