شرطة بغداد تعلن حصيلة ممارساتها الامنية والأنسانية والخدمية

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم القبض على شخصين وبحوزتهم سلاح غير مرخص نوع بندقية كلاشنكوف ومسدس ضمن مناطق (الامين. سبع قصور) من قبل دوريات نجدة (الرشاد والشعب)".

واضاف انه "تم القبض على عدد من الاشخاص وبحوزتهم مواد مخدرة نوع كرستال واجهزة تعاطي للمخدرات ضمن مناطق (النهضة. الميدان. تقاطع الصرافية) من قبل دوريات نجدة (الاعظمية. الكندي. الزهور)". مبينا انه "تم القبض على شخصين يستقلون دراجة نارية وضبط بحوزتهم (الة جارحة واصفاد حديد) ضمن منطقة تل محمد من قبل دوريات نجدة بغداد الجديدة".



واوضح البيان انه "تم ضبط سيارة عليها(اشارة حجز) ضمن مدخل منطقة القادسية من قبل دوريات نجدة اليرموك"، لافتا الى انه "تم القبض على (٢١) شخص مخالفين لتعليمات وأوقات حظر التجوال".

واختتم البيان بالقول: "تم تسليم جميع الحالات الى مراكز الشرطة ودوائر المرور حسب الاختصاص".

