وزير الخارجية السوري يصل سلطنة عمان في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى سلطنة عمان، في أول زيارة له إلى بلد عربي وخليجي بعد تسلمه منصبه خلفا للوزير الراحل وليد المعلم.



وأعلن التلفزيون السوري أن المقداد والوفد المرافق له وصل إلى مطار العاصمة العمانية مسقط في زيارة تستغرق عدة أيام.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء العُمانية، السبت، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية الشقيقة والوفد المرافق له يصل السلطنة في زيارة تستغرق عدة أيام".

وتأتي الزيارة وسط مؤشرات تشي بقرب عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، بعد سنوات من تعليق عضويتها بسبب الحرب.

وفي تصريحات سابقة، اعتبر الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، أنّ عودة سوريا إلى الجامعة العربية "أمر لا بدّ منه".