شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يوجه رسالة تهديد إلى «أسترازينيكا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرانكفورت - أ ف ب

هددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، السبت، بوقف تصدير لقاحات «أسترازينيكا» إذا لم يتلق الاتحاد الأوروبي شحناته أولاً، في تصعيد جديد للخلاف بشأن تأخر عمليات تسليم اللقاحات.

وقالت فون دير لايين في مقابلة مع مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية: "لدينا إمكانية حظر التصدير المقرر. هذه هي الرسالة الموجهة إلى أسترازينيكا: نفذوا عقدكم مع أوروبا أولاً قبل البدء بتسليم اللقاحات إلى دول أخرى».