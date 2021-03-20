شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصل على المزيد من جرعات لقاح «سينوفارم» الصيني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة – رويترز

قالت وزارة الصحة المصرية في بيان إن البلاد تسلمت 300 ألف جرعة أخرى من لقاح الوقاية من فيروس كورونا، الذي تصنعه مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية «سينوفارم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وترفع ثالث شحنات لقاح «سينوفارم» الواردة من الصين إجمالي الجرعات التي حصلت عليها مصر إلى 650 ألفاً منذ ديسمبر كانون الأول. وكان نحو 600 ألف جرعة منها هدية من بكين والبقية أرسلتها الإمارات.

وحصلت مصر أيضاً على 50 ألف جرعة من لقاح «أسترا زينيكا» في فبراير شباط.

وتتوقع مصر تسلم خمسة ملايين جرعة أخرى من لقاح «أسترا زينيكا» عبر مبادرة كوفاكس بحلول نهاية مارس /آذار وثلاثة ملايين جرعة أخرى قبل نهاية مايو /أيار، وفقاً لما جاء في بيان للحكومة يوم الأربعاء.

و«كوفاكس» مبادرة عالمية تهدف إلى ضمان التوزيع العادل للقاحات.

وبدأت مصر تطعيم العاملين في القطاع الطبي لوقايتهم من «كوفيد-19» في 24 يناير /كانون الثاني ووسعت حملة التطعيم في الرابع من مارس /آذار لتشمل كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.

وتوقعت وزارة الصحة أن 500 ألف شخص سيسجلون عبر الإنترنت للحصول على التطعيم بحلول نهاية مارس /آذار منذ بدء برنامج التسجيل الإلكتروني يوم 28 فبراير /شباط. ولم يتضح عدد من تلقوا التطعيم حتى الآن.

وأعدت مصر، أكبر دول العالم العربي من حيث عدد السكان إذ يتجاوز تعدادها السكاني مئة مليون نسمة، 40 مركزاً للتطعيم وتعتزم زيادة العدد بعد وصول المزيد من جرعات اللقاح.

وسجلت مصر 194.127 إصابة بفيروس كورونا بينها 11.512 وفاة حتى أمس الجمعة.