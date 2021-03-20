شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في الهند عند أعلى مستوى في 4 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت الهند 40953 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، في أكبر قفزة يومية فيما يقرب من أربعة أشهر وسُجل أكثر من نصف الإصابات في ولاية ماهاراشترا أغنى الولايات الهندية والعمود الفقري الاقتصادي للهند.

وقالت وزارة الصحة الهندية إن الوفيات زادت 188 ليصل الإجمالي إلى 159404، ما يؤكد زيادة تفشي الفيروس في ثالث أكثر البلدان تضرراً في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وأعادت بعض المناطق في الهند بالفعل فرض إجراءات احتواء الفيروس، بما في ذلك عمليات العزل العام وإغلاق المطاعم ويجري بحث المزيد.