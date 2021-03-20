شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تنسحب من الاتفاقية الأوروبية لحماية المرأة من العنف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقرة – رويترز

قالت الجريدة الرسمية في تركيا، السبت، إن الرئيس رجب طيب أردوغان انسحب من اتفاقية دولية تهدف إلى حماية المرأة، والتي يعتبرها بعض النشطاء أحد سبل مكافحة العنف الأسري المتصاعد في البلاد.

وتعهدت اتفاقية مجلس أوروبا، التي تم التوصل إليها في اسطنبول، بمنع العنف الأسري ومقاضاته والقضاء عليه وتعزيز المساواة. وشهدت تركيا، التي وقعت على الاتفاقية عام 2011، ارتفاعاً في جرائم قتل النساء العام الماضي.

ولم يُعلن أي سبب للانسحاب، لكن مسؤولين في «حزب العدالة والتنمية» الحاكم بزعامة أردوغان قالوا العام الماضي إن الحكومة تدرس الانسحاب من الاتفاقية.